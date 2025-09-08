RIVA DEL GARDA – Ennesima, grande soddisfazione per il Circolo Nautico Sambenedettese e per il suo movimento velistico giovanile. Ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo – Kinder Joy of Moving 2025 che si sono svolti, tra il 2 e il 7 settembre, tra Riva del Garda, Torbole e Arco, organizzati dal Consorzio Garda Trentino Vela con la supervisione della Federazione Italiana Vela (FIV), il giovane Giorgio Nibbi ha vinto la medaglia d’argento nazionale nella Categoria Optimist.

“Questo podio – ha dichiarato Andrea Novelli, Direttore Tecnico Area Vela CNS – è il giusto premio per la stagione che Giorgio ha disputato, questo campionato si è deciso davvero all’ultima regata e lui è stato molto bravo soprattutto a reggere la pressione, una caratteristica fondamentale per prevalere in un campionato nazionale. Sono soddisfatto anche della buona prova dei ragazzi delle categorie ILCA”.

Ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo hanno partecipato anche Mattia Neroni, Stefano Pagano e Alberto Nibbi in classe ILCA4, Giorgio Croci e Riccardo Caserta in classe ILCA6.