SAN BENEDETTO – Un tragico incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua moto quando si è trovato coinvolto in un impatto con un’auto che, stando alle testimonianze, stava probabilmente effettuando una svolta a sinistra provenendo da sud verso nord.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno tentato in ogni modo di rianimare il centauro. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.