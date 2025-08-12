CUPRA MARITTIMA – È accaduto nell’ultima ora durante la giornata di oggi, una donna di anziana età è stata soccorsa immediatamente dal bagnino di guardia a causa di un presunto annegamento.

Prontamente i sanitari del 118,i quali, stando alle prime dichiarazioni hanno attuato il massaggio cardiaco.

Al momento non vi è nulla di chiaro sulle condizioni della donna o sulla sua identità.

AGGIORNAMENTO

Stando alle prime ricostruzioni a dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che vedendo la donna in difficoltà al largo hanno allertato il bagnino. Per rianimarla sono intervenuti un infermiere e due medici di cui uno dell’ospedale di San Benedetto che si trovava in ferie sul posto.