Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna il Festival estivo Marche Manouche che, giunto alla sua 4^ edizione, si propone di offrire al pubblico e promuovere l’esperienza di ascolto del Gipsy jazz. Abbiamo intervistato l’ideatrice Sonia Infriccioli e il presentatore Antonio Di Salvatore che ci hanno parlato delle novità di quest’ anno.

“Le finalità sono quello di portare al pubblico il genere manouche, oltre alle finalità ambientali cioè coinvolgere luoghi della città come il Parco Wojtyla, che da 4 anni ci ospita per questo Festival, luoghi che magari sono poco utilizzati per manifestazioni culturali o nello specifico musicali. Un’altra finalità è quella di coinvolgere i giovami del territorio” ha dichiarato la direttrice artistica. “Questo Festival è come un bambino che sta cominciando a fare i suoi passi. È partito da un’idea e si sta sviluppando sempre di più facendo registrare una partecipazione ogni anno sempre maggiore ed è veramente bello vedere come una città come San Benedetto risponda così bene a un genere che può essere considerato – passatemi il termine- “di nicchia” ma che invece negli anni ha fatto innamorare sempre più persone di tutte le età” ha aggiunto Antonio Di Salvatore sottolineando come “Questo genere è sinonimo di valori e di cultura”

“Questa manifestazione è importante perché può dare un imput culturale sia ai sambenedettesi sia ai turisti che vengono da altre regioni” ha affermato Sonia Infriccioli che ha anche raccontato che è stato fatto un esperimento nelle scuole promuovendo proprio questo genere musicale che ha riscontrato un consistente apprezzamento

Il concerto si svolgerà il 19 agosto 2025 al parco Wojtyla con ingresso gratuito a partire dalle ore 21:30