GROTTAMMARE – Due iniziative tra cultura e solidarietà promosse dall’associazione grottammarese: debutta il periodico “Altro Orizzonte” e prende il via il progetto “Il mio supereroe a Grottammare”, in favore dei bambini del Salesi.

Il periodico nasce con l’obiettivo di raccontare e promuovere progetti, eventi e idee che riflettano i valori dell’inclusione, della partecipazione e della sostenibilità. Questa pubblicazione rappresenta solo una delle tappe di un più ampio progetto di comunicazione, che comprende anche il prossimo lancio del sito web ufficiale dell’associazione e il potenziamento della presenza sui social network. La seconda iniziativa è di tipo artistico-solidale, a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona, da anni impegnata nella cura e nell’assistenza dei bambini

ricoverati. Il progetto nasce in collaborazione con l’artista Francesco Colella e coinvolge artisti locali e giovani partecipanti in un percorso creativo ed empatico.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

Lunedì 11 agosto, presso il Residence “Le Terrazze” (ore 16:00 – 19:00), si terrà un corso di pittura guidato dal maestro Patrizio Moscardelli.

La quota di partecipazione è di 15 euro e include tela, colori, corso e merenda.

Lunedì 25 e martedì 26 agosto, il Lungomare di Grottammare ospiterà una mostra all’aperto delle opere realizzate da bambini e artisti locali, presso il Circolo Tennis.

Martedì 26 agosto alle ore 21:15, si svolgerà un’asta di beneficenza con i lavori realizzati. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salesi.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laura al numero 391 3410454.