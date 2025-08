SAN BENEDETTO – Il “tempio della musica sambenedettese” si prepara ad accogliere il secondo, attesissimo appuntamento di “Risate in Palazzina”, la rassegna che sta animando le serate estive con un mix irresistibile di comicità e intrattenimento.

Protagoniste della serata saranno le comiche Alexandra Filotei e Laura De Marchi, affiancate dalla presentatrice Manuela Cermignani. Un appuntamento imperdibile, organizzato dal Lido degli Aranci con il prezioso patrocinio del Comune di San Benedetto, un ringraziamento speciale all’assessore Cinzia Campanelli per il suo costante supporto.

Una delle figure più attese è senza dubbio Alexandra Filotei. La comica romana, salita alla ribalta non solo per il suo talento, ma anche per la toccante vicenda del terremoto di Pescara del Tronto del 2016, ha saputo trasformare un’esperienza drammatica in un potente messaggio di resilienza. Rimasta per ben nove ore sotto le macerie, la Filotei ha dato vita allo spettacolo “9 ore sotto casa”, un’opera che con coraggio e ironia affronta il tema della rinascita dopo una tragedia. Il suo show promette di unire commedia e riflessione, dimostrando come anche dal dolore più profondo possa nascere un nuovo inizio, con un tocco inconfondibile di umorismo.

Ad arricchire il “Cabaret in Rosa” ci sarà Laura De Marchi, un’artista dal percorso eclettico e affascinante. Laureata in Lettere con specializzazione in Discipline dello Spettacolo e Storia del Teatro presso l’Università di Roma “La Sapienza”, la De Marchi ha perfezionato la sua formazione attoriale presso la Scuola Internazionale di Teatro “Circo a Vapore”, specializzandosi nei teatri gestuali e di testo. Il suo percorso l’ha portata anche alla prestigiosa Ecole Philippe Gaulier di Londra, dove ha conseguito il “Certificate of Completion” in “Clown”.

Il pubblico televisivo la ricorderà per le sue numerose apparizioni, tra cui spiccano quelle in programmi come “Tintoria” e “Tutte donne tranne me” al fianco di Massimo Ranieri, dove ha vestito i panni dell’indimenticabile signora Elda.

La serata sarà abilmente condotta dalla giornalista televisiva Manuela Cermignani, che guiderà il pubblico attraverso le performance delle due comiche.

Non mancheranno momenti di pura magia grazie agli interventi musicali di violino di Alessandra Lucidi, che aggiungeranno un tocco di eleganza e suggestione all’atmosfera.

L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questa serata di risate, musica e riflessioni. “Risate in Palazzina” si conferma un progetto vincente, capace di unire cultura e divertimento, grazie alla sinergia tra il Lido degli Aranci e l’amministrazione comunale.