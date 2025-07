Di Mirko Mascioli

Emergenza al pronto soccorso del “Madonna del Soccorso”, laddove l’alto afflusso di pazienti ha obbligato il personale sanitario a dirottare alcuni codici a bassa priorità verso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Al termine di un’altra notte in cui si è reso necessario l’attivazione del protocollo di primo livello per evitare il collasso del servizio. Questa mattina il dirottamento. Il fenomeno non è nuovo. Già da maggio il 118 ha iniziato a deviare sistematicamente i codici verdi e azzurri verso Ascoli, a causa dell’affollamento cronico del pronto soccorso sambenedettese, che nel solo 2023 ha registrato oltre 34.600 accessi, il 15% in più rispetto al Mazzoni.