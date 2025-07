SAN BENEDETTO – “Ringrazio il personale medico e infermieristico dei Pronto soccorso di San Benedetto e Ascoli per aver gestito al meglio, risolvendolo in poche ore, uno dei primi episodi di sovraffollamento di questa estate. Ce ne saranno altri, sicuramente, che sono certo i nostri operatori affronteranno con grande competenza come hanno sempre fatto”. Queste le parole di ringraziamento che il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, rivolge agli operatori sanitari dei Pronto soccorso degli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del soccorso’ che la notte scorsa hanno gestito e risolto in poche ore una situazione di sovraffollamento verificatasi al nosocomio di San Benedetto.

La criticità si è verificata poco dopo la mezzanotte a causa della presenza al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’, contemporaneamente, di 37 pazienti (di cui 12 presi in carico e 25 in attesa di visita), la maggior parte dei quali codici di minore gravità. Nello specifico, nessun codice rosso, 8 codici arancioni, 17 codici azzurri, 11 codici verdi e un codice bianco, con diagnosi principalmente di traumi, dolori di varie tipologie e astenia.

Il medico di turno – fa sapere l’Ast di Ascoli -, constatata la condizione di sovraffollamento, ha segnalato la situazione alla direzione medica ospedaliera del nosocomio di San Benedetto. Immeditamente è stato applicato il protocollo per l’intervento di primo livello che, nel caso specifico, è consistito: nella messa a disposizione di un maggior numero di barelle per il Pronto soccorso e nella deviazione, con l’ausilio delle ambulanze del 118 per il trasporto, dei codici minori al Pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli, previa verifica dei pazienti in carico e in attesa di visita presenti nello stesso. L’episodio di sovraffollamento si è risolto alle 4 circa di questa mattina.

“La situazione era già complicata dalle prime ore del pomeriggio di ieri – evidenzia il direttore dell’Uoc di Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale di San Benedetto, Giuseppina Petrelli -. Per le ore diurne è attiva una terza sala per la gestione dei codici minori, ma il flusso, ieri, purtroppo non si è interrotto e c’è stato un picco a mezzanotte. Picco che è stato gestito applicando i protocolli attivi per il sovraffollamento, con la risoluzione dei casi più gravi nei tempi adeguati e con alcuni ritardi imputabili al numero elevato di codici minori. Il Pronto soccorso – conclude la dottoressa Petrelli – è aperto 24 ore su 24 e fornisce risposte a tutti, compatibilmente con la gravità delle condizioni cliniche di arrivo dei pazienti stessi. La raccomandazione è quella di rivolgersi al Pronto soccorso in caso di reale urgenza e di recarsi in altri setting per le condizioni non urgenti. Ringrazio tutti gli operatori che la notte scorsa hanno affronatato in modo egregio la situazione”.