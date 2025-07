GROTTAMMARE – Dal 1° al 14 LUGLIO, la storica cornice del Kursaal di Grottammare accoglie la seconda tappa della mostra itinerante Non per frivolo diletto, dedicata alla cartolina illustrata tra la fine dell’Ottocento e il 1914. L’esposizione è parte delle celebrazioni per i 120 anni della Banca di Ripatransone e del Fermano, promotrice dell’iniziativa.

La rassegna nasce dall’inestimabile collezione dell’Archivio fotografico Alessandro marchese Bruti Liberati, acquisito dalla Banca nel 2020, che raccoglie oltre 13.000 cartoline postali. Per l’occasione, sono state selezionate più di 600 esemplari, molti dei quali mai esposti prima.

Un viaggio affascinante nel tempo che racconta l’evoluzione turistica e culturale di Grottammare, affermatasi già nel XIX secolo come stazione balneare estiva e climatica invernale. Le cartoline restituiscono scorci di spiagge, stabilimenti, gare di nuoto, ma anche fiere, feste popolari, e momenti della vita rurale e marinara. Alcune riportano testi poetici e pubblicitari che esaltano la salubrità dell’aria, il clima mite e l’ospitalità locale.

Curiosità tra le tante: una cartolina celebra il passaggio del secondo Giro d’Italia, mentre molte sono firmate da celebri fotografi e editori del territorio come Rivosecchi, Citeroni, Venturi, Cameli, Anderoli e Merlini.

La mostra è parte di un ampio progetto di valorizzazione dell’Archivio Bruti Liberati, con l’obiettivo di condividere con il pubblico un patrimonio iconografico e culturale di straordinaria importanza.

L’ingresso è libero. La mostra è visitabile dal 1° al 14 LUGLIO presso il Kursaal di Grottammare.