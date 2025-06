POTENZA PICENA (MC) – Nella mattina del 23 giugno nel centro abitato di Porto Potenza Picena, una donna in forte stato di agitazione, aggravato dall’assunzione di sostanze alcoliche, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, sedendosi sul parapetto della sua abitazione, sita al terzo piano del condominio.

Sul posto è intervenuto il Maresciallo Capo Alessio Alberigo, Comandante di quella Stazione Carabinieri, insieme ad una pattuglia del NORM della Compagnia di Civitanova Marche. Il Maresciallo ha prontamente avviato un dialogo con la donna, cercando di calmarla e di dissuaderla dal compiere gesti estremi.

Dopo un breve, ma intenso confronto, il Comandante è riuscito con prontezza ad afferrare la donna, allontanandola dal cornicione, scongiurando così il rischio di una tragedia.

Le prime verifiche hanno rilevato che il grave stato di agitazione della donna era dovuto a una recente lite con il convivente, nel corso della quale aveva subito percosse e vessazioni. La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Civitanova Marche per le necessarie cure mediche.

Contestualmente sono state attivate le procedure previste dal c.d. codice rosso per la tutela delle vittime di violenza domestica. Il convivente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.