SAN BENEDETTO – Si è svolta oggi, martedì 24 giugno, nella sala consiliare del Comune di San Benedetto, la conferenza stampa per la presentazione della mostra “Design Windows” che, a partire da venerdì 4 luglio, giorno dell’inaugurazione sempre presso la sala consiliare, si articolerà per le vie del centro cittadino, interessando in particolare via XX Settembre e viale De Gasperi, fino al 27 settembre. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco, Antonio Spazzafumo, l’assessore alle attività produttive, Laura Camaioni, l’assessore alla cultura, Lia Sebastiani, il rettore dell’UNICAM, Graziano Leoni, il Consigliere CDA del Consorzio Universitario Piceno, Cinzia Quagliarini, il Direttore vicario della Scuola di Architettura e Design di Unicam, Carlo Vannicola, e il Responsabile del Corso Triennale in Design della SAAD di Unicam, Jacopo Mascitti.

“La mostra si inserisce all’ interno dell’ iniziativa del rinnovamento, a partire da settembre, del corso universitario di design ad Ascoli, che comprenderà tre curricula, ovvero tre ambiti che riguarderanno il prodotto, la comunicazione e la moda -ha esordito il professor Mascitti. “Design Windows è una mostra diffusa di design che vuole promuovere sia il nuovo corso di laurea sia la cultura del design che la nostra regione è in grado di diffondere. Nelle vie del centro di San Benedetto verranno esposti, nelle vetrine di molti negozi, prototipi e progetti realizzati dagli studenti dell’università, creando un percorso culturale cui hanno aderito 35 esercenti, oltre a tutti quelli che comunque contribuiranno alla promozione dell’ iniziativa”

“Questa iniziativa non fa che rafforzare il rapporto che già abbiamo consolidato con l’ università di Camerino e permetterà alla nostra città di esporre oggetti di design sia pubblicizzando il corso universitario sia valorizzando chi ha creato questi prodotti -ha aggiunto soddisfatto il sindaco.

“La nostra scuola di architettura e design rappresenta una struttura dipartimentale molto importante nel nostro territorio, con un corpo docente di cinquanta elementi, un dottorato di ricerca e dei master – ha ricordato il rettore dell’UNICAM, sottolineando il significativo contributo che questa iniziativa, che nasce da un impulso creativo e si sviluppa grazie a una sinergia di forze tra Ascoli e San Benedetto, apporterà all’ estate sambenedettese.

“Come CUP abbiamo accolto con piacere questo progetto che ha, appunto, una duplice valenza: la promozione del corso di laurea e una maggiore visibilità delle nostre attività commerciali con conseguente pubblicità per il territorio, da Ascoli Piceno a San Benedetto, inclusa la vallata – ha dichiarato la Quagliarini.

“C’è la necessità di disseminare i risultati ottenuti dagli studenti, continuando a fare azioni che valorizzino le qualità dei singoli attraverso temi vicini al territorio – ha osservato, inoltre, Carlo Vannicola.

Ringraziamenti sono andati, da parte dell’assessore Sebastiani, all’ Unicam, al consorzio, agli esercizi commerciali e, soprattutto, ai ragazzi che hanno realizzato gli oggetti di design in un’ottica basata sulla “cultura inclusiva“, di cui il comune si è sempre fatto promotore, e sulle “interconnessioni settoriali“.

“San Benedetto è sempre stata una città curiosa e spero che questa iniziativa alimenti nei cittadini la voglia di conoscere e di scoprire – ha, infine, concluso l’assessore Camaioni.