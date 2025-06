PESARO – Un automobilista, di circa 30 anni di origini nordafricane, ha aggredito verbalmente due dipendenti, un uomo e una donna, della società Pesaro Parcheggi.

Precisamente, alla richiesta di esibire il ticket di pagamento della sosta, il 30enne si è innervosito, finendo poi per sputare in faccia alla donna.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la società Pesaro Parcheggi, ha reso noto che procederà per via legali nei confronti dell’automobilista. Poiché, difatti, durante l’esercizio delle funzioni, gli ausiliari della sosta rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale, la condotta posta in essere ai loro danni integra potenzialmente i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.