SAN BENEDETTO – Quasi 200 atleti si sono esibiti davanti ad un pubblico che ha accolto calorosamente ogni esibizione in un palazzetto che si è riempito sempre più nel corso della manifestazione. Un totale di sei discipline si sono alternate per regalare spettacolo:

– Ginnastica Artistica Femminile

– Ginnastica Artistica Maschile

– Ginnastica Ritmica

– Karate

– Parkour

– Onoha Itto RyuMolti momenti importanti, come l’intervento del vicesindaco Tonino Capriotti e della Psicologa Francesca Di Marco per ricordare l’importanza dello sport per il benessere dei giovani per poi arrivare alla celebrazione del grande risultato riconquistato quest’anno: la Serie A2.Ad enfatizzare ogni momento vi è stata la grande voce di Luca Sestili che ha accompagnato gli atleti per tutta la serata.