SAN BENEDETTO – Appuntamento per i più giovani con la Pesca Sportiva sabato 21 giugno, alle ore 15.30, al Moletto Parasabbia Tiziano, sede del Circolo Nautico Sambenedettese con “Pierin Pescatore”, evento rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie.

La sessione sarà un’occasione per i piccoli pescatori, dai 6 ai 13 anni, per avvicinarsi a questa attività sportiva in un contesto giocoso e al contempo educativo nell’ambito del quale potranno apprendere tecniche di pesca e socializzare con i coetanei, accompagnati dalle rispettive famiglie.

“Più che una gara – afferma il responsabile del settore Pesca Giacomo Forti – è un festa per bambini, un raduno di ragazzini per permettere loro di conoscere il meraviglioso mondo della pesca sportiva; un mondo fatto di passione ma anche di tanta concentrazione, aspetto fondamentale da coltivare in quella fascia d’età”.

Al termine della gara è prevista una meritata merenda, per ristorare corpo e mente dopo la “fatica” pomeridiana. La prenotazione è obbligatoria contattando la Segreteria al numero 0735584255 o scrivendo a info@circolonautico.info.