Quartiere Salaria: “L’ex ostello così non si può vedere. Abbiamo bisogno di più sicurezza stradale”

VIAGGIO NEI QUARTIERI Riviera Oggi incontra il presidente Marco Laudi e il vice Gabriele Marcozzi: "Il sistema delle segnalazioni in Comune non funziona. Per il parchetto serve una recinzione e stiamo lavorando ancora su via Tosatti e via Manzini". Focus sulla Caserma Guelfa

di Pier Paolo Flammini