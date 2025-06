MARTINSICURO – Libri intorno e dentro il pianeta, organizzata dall’amministrazione comunale – Cultura e Biblioteca, con la direzione artistica di Valeria Di Felice, e la collaborazione della Di Felice Edizioni e dell’Istituto Comprensivo Pertini di Martinsicuro.

La terza edizione, dedicata al tema “Amore tra le righe”, prevede quattro incontri che si terranno tra Martinsicuro e Villa Rosa a giugno e luglio, coinvolgendo un pubblico eterogeneo, da quello scolastico a quello turistico e cittadino.

La rassegna inizia il 12 giugno alle ore 21 alla Rotonda Las Palmas con Antonio Ferrara, vincitore di numerosi premi tra i quali il Premio Andersen, il Bancarellino, il premio di Legambiente, e il suo romanzo Stringimi (Giunti).

Sarà presente anche l’attrice Marianna Cappelli. NEON prosegue il 4 luglio alle ore 21.30 sempre alla Rotonda Las Palmas con Diego De Silvia, noto scrittore, giornalista e sceneggiatore. Per l’occasione sarà intervistato da Valeria Di Felice, facendo soprattutto riferimento al romanzo I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi). Il 13 luglio alle ore 21.30 alla Torre Carlo V di Martinsicuro, è la volta di Gabriele Rosati per il suo nuovo romanzo Io, Caino (Di Felice Edizioni) con la partecipazione della scrittrice Manuela Costantini e l’attore Thomas Rosati. La rassegna si conclude il 15 luglio alle ore 21.30 in piazza Don Salvatore Barbizzi di Villa Rosa, con lo spettacolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle” con Corrado Tedeschi (voce recitante) e il Maestro Marco Beretta (al pianoforte).

Valentina Coccia, consigliera delegata alla biblioteca: “Siamo orgogliosi di presentare un programma che nasce da un impegno condiviso e da una collaborazione sempre più viva tra l’amministrazione comunale e i firmatari del Patto per la Lettura. Con il tema Amore tra le righe vogliamo dare spazio a tutte le forme dell’amore: quello che unisce le generazioni, quello che si ritrova nelle parole, nei gesti, nei libri che ci accompagnano. In un’epoca in cui i legami rischiano spesso di diventare superficiali o distorti, sentiamo forte la responsabilità culturale di promuovere i valori dell’amore vero, sano e autentico. Gli appuntamenti in calendario ci invitano a scoprire storie, emozioni e voci capaci di generare connessioni profonde. Ancora una volta, crediamo nella lettura come strumento potente di relazione, di incontro e di costruzione di un sentire collettivo fatto di cura, ascolto e bellezza.”

Giuseppina Camaioni, consigliera delegata alla cultura: “Dal 2023 l’Amministrazione Comunale promuove la rassegna letteraria NEON che si pone in continuità con tutte le azioni culturali messe in campo con entusiasmo e serietà negli anni scorsi e grazie alle quali il Comune di Martinsicuro, dal 2017, ha ottenuto l’importante riconoscimento nazionale di Città che Legge. La lettura quale strumento fondamentale di crescita individuale e sociale, non elitario o esclusivo, ma popolare e condiviso.”