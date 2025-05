SAN BENEDETTO – Nel ricordo del referendum che vide l’affermazione del regime repubblicano del 2 giugno 1946, San Benedetto celebrerà la 79esima Festa della Repubblica ospitando lunedì 2 giugno, nella sala consiliare del civico Municipio, con inizio alle ore 10:30, un incontro sui fondamenti dell’ordinamento italiano. Ospite della celebrazione e titolare dell’intervento di quest’anno sarà la dott.ssa Giuliana Filippello, magistrato del Tribunale di Ancona, che condividerà con il pubblico una riflessione sul tema intitolata “Ricordando il 2 giugno: i valori fondanti della Repubblica Italiana”.

Il programma della giornata prevede il raduno di autorità civili e militari e cittadini nella sala consiliare dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà la prolusione della dott.ssa Filippello.

A seguire, come da tradizione, partirà il corteo di autorità e associazioni combattentistiche, precedute dai gonfaloni e dal Concerto bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”, diretto alla volta di largo Onorati, nell’isola pedonale del centro cittadino.

Lì il corteo sosterà per la cerimonia di deposizione delle corone dinanzi ai monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale e ai caduti per la Libertà. Quindi il corteo si sposterà nella sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – ANMI dove ci sarà la deposizione della terza corona d’alloro dinanzi al monumento ai caduti in mare.

L’Amministrazione comunale invita tutti cittadini e commercianti a esporre il tricolore a finestre, balconi e vetrine, o in qualunque altro modo consono a partecipare alla celebrazione della Festa della Repubblica.