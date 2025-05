SAN BENEDETTO – Nella mattinata dedicata alla Giornata della Legalità, i Carabinieri di San Benedetto hanno fatto visita alle classi 1ª B e D e 2ª B e D del plesso Caselli dell’Isc nord di San benedetto per un incontro speciale con gli studenti.

Il Capitano dei Carabinieri dott. Francesco Tessitore ha tenuto una lezione coinvolgente, parlando ai ragazzi dell’importanza della legalità e del ruolo fondamentale che i Carabinieri svolgono nella società.

Durante l’intervento, il Capitano ha sottolineato come la figura del Carabiniere non debba essere percepita come un censore, ma come un punto di riferimento e un alleato nella costruzione di una comunità sicura e rispettosa delle regole.

Attraverso esempi concreti e un dialogo aperto, gli studenti hanno potuto comprendere il valore della legalità e il contributo di chi tutela la giustizia.

Al termine della lezione, i piccoli alunni sono stati investiti dal Capitano Tessitore come veri e propri ambasciatori della legalità, suggellando questo importante momento con una simbolica “stretta di mano”.

Questo gesto ha sottolineato il loro impegno a promuovere e vivere i valori della legalità nella vita di tutti i giorni.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei giovani, promuovendo un messaggio di responsabilità civile e rispetto reciproco, pilastri fondamentali per una convivenza armoniosa.

Il plesso Caselli ringrazia il Capitano Tessitore e i Carabinieri di San Benedetto per questo prezioso momento educativo, che arricchisce il percorso formativo degli studenti con un’esperienza di cittadinanza attiva e consapevole.