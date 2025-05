SAN BENEDETTO – Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura” con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Domenica 1° giugno, alle ore 18, presso l’auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto, la scrittrice e poetessa Yuleisy Cruz Lezcano presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Di un’altra voce sarà la paura“. (Leonida Edizioni). Dialogherà con l’autrice Eliana Narcisi.

L’opera poetica affronta il tema della violenza sulle donne attraverso la lente dell’arte e della parola e tratta temi cruciali e attuali: il trauma da stupro, le violenze fisiche e psicologiche, le dipendenze affettive ed economiche, le fragilità relazionali e la necessità di nuovi strumenti culturali per comprendere e contrastare la violenza di genere. Di grande valore civico e sociale, il libro è stato proposto al Premio Strega e ha ricevuto ampi consensi in diversi contesti letterari, tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Festival Libri nel Borgo Antico di Bisceglie e la trasmissione Street Talk di Andrea Villani. E’ diventato, inoltre, lo strumento centrale di un percorso itinerante di educazione e sensibilizzazione, presentato in scuole, comuni e associazioni in tutta Italia.

Yuleisy Cruz Lezcano è una poetessa, scrittrice e professionista della salute originaria di Cuba e residente a Marzabotto, in provincia di Bologna. Laureata in scienze biologiche e in scienze infermieristiche e ostetriche. ha unito la formazione scientifica a una profonda vocazione umanistica. Autrice prolifica, ha pubblicato 18 libri, ricevendo premi e riconoscimenti in numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali e partecipando a diversi festival e convegni sia in Italia che all’estero. Traduttrice letteraria dal e verso lo spagnolo, si dedica alla diffusione della poesia italiana in Spagna e in Sudamerica e viceversa, attraverso collaborazioni con riviste, blog e progetti editoriali. È redattrice del giornale letterario del Premio Nabokov e del blog Alessandria Today, giurata in vari premi letterari, tra cui Nabokov, Napoli Cultural ClassiceArtebellariva e membro d’onore del Festival della Poesia di Tozeur (Tunisia). Le sue poesie sono state tradotte in francese, inglese, spagnolo, portoghese e albanese e pubblicate in numerose riviste letterarie internazionali.