di Leonardo Frattali

SAN BENEDETTO – Dopo 3 anni di assenza dal nostro territorio, il Trofeo Ilca Open torna a San Benedetto del Tronto, organizzato dal Circolo Nautico Sambenedettese.

La competizione si svolgerà da venerdì 6 giugno a domenica 8, con partenza dal piazzale Pinguino e sarà visibile dalle spiagge di San Benedetto e Grottammare. La competizione è aperta agli atleti che concorrono in questa classe tra i 14 e i 30 anni e darà diritto all’assegnazione di 10 posti per i Campionati Italiani che si svolgeranno il prossimo settembre al Lago di Garda. “Sarà una gara in casa, ragion per cui speriamo ancor di più di vedere tutti i nostri atleti in gara fra i primi 30 della classifica”, afferma il Direttore Sportivo Vela Andrea Novelli.

Si dichiara soddisfatto anche il Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Igor Baiocchi, che sostiene :”E’ una bella vetrina sia per il Circolo Nautico sia per San Benedetto. Il fatto che l’associazione Ilca Italia e la Federazione Italiana Vela abbiano dato a noi il timone di questa regata ci rende fieri ed orgogliosi”.