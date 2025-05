SAN BENEDETTO – Il 24 e 25 maggio al via la 2ª edizione dei MarcheBrick Days. L’evento dedicato alle costruzioni con i mattoncini più famosi del mondo tornerà a San Benedetto in un doppio appuntamento curato dall’associazione Marchebrick a.p.s. in collaborazione con le associazioni “Spazio ludico” e “Collego a.p.s.”, e il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

L’edizione 2025 si espande con intrattenimenti per tutte le età e si apre anche ai giochi da tavolo, ai quali sarà dedicato una sezione curata appunto dai volontari di “Spazio ludico”. L’associazione, da anni attiva sul territorio sambenedettese per promuovere il vasto mondo dei giochi da tavolo, dai grandi classici ai moderni wargame, avrà uno spazio dedicato dove sarà possibile per i visitatori, adulti e bambini, provare in prima persona diversi giochi.

In programma anche quest’anno la “Gara dei piccoli costruttori”, un evento dedicato alla creatività dei più piccoli che potranno presentare le proprie costruzioni realizzate in completa autonomia, in un concorso che offre la possibilità di portare a casa premi targati Lego

L’associazione “Collego a.p.s.”, con base a Forlì, è attiva nell’ambito sociale, con progetti educativi e ricreativi per strutture sanitarie, istituti scolastici e altre strutture che accolgono persone che a vario titolo stanno affrontando un momento di difficoltà. Nella due giorni dei MarcheBrick Days, proporranno tre diverse attività, tutte incentrate sui mattoncini lego e la creatività di coloro che vorranno parteciparvi.

L’evento offrirà anche l’opportunità di seguire una serie di laboratori guidati e incentrati sugli aspetti più avanzati delle costruzioni Lego, come il laboratori di robotica o il laboratorio di animazione in stop-motion.

Entrambi gli appuntamenti, come detto, avranno luogo al palasport “Bernardo Speca”, sabato 24 maggio, dalle 14:00 alle 20:00, e domenica 25 maggio, dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è libero e gratuito.

Ulteriori informazioni e il regolamento completo della “Gara dei piccoli costruttori” sono disponibili sul sito web dell’associazione Marchebrick, www.marchebrick.it. Marchebrick è inoltre presente sulle principali piattaforme social, Facebook e Instagram.