SAN BENEDETTO – Andrà in scena martedì 20 maggio, alle ore 21, al teatro “Concordia” di San Benedetto, il musical “Il dono di Gea”, combinazione tra fiaba, musica, danza e teatro, realizzato in collaborazione con l’associazione Arte Viva e con il patrocinio del comune e di AssoArtisti.

Il progetto, rappresentato per la prima volta in esclusiva per il centro Italia, vedrà protagonisti gli allievi di Danzasia, piccolo atelier della danza, con la direzione artistica dell’insegnante Maria Pia Francucci, coadiuvata dal corpo docenti della scuola Danzasia. Tesi, musiche e canzoni originali sono del maestro Alessandro Grosso di Varese, compositore, editore e produttore con all’attivo varie collaborazioni con la RAI, White Fox Productions e Sonitus Production.

Il musical affronta il tema del rapporto tra l’individuo, il pianeta Terra e la natura e di come spesso la società induca a comportamenti scorretti nei confronti dell’ambiente. Da qui un doppio messaggio: da un lato, la preoccupazione per le sorti del nostro pianeta, rappresentata dalla morte del personaggio di Gea, triste punto di non ritorno; dall’altro, però, la speranza per un futuro migliore, poiché i personaggi arrivano a comprendere l’importanza della collaborazione per il bene comune e per riportare in vita Gea, specchio di come convivere in armonia con l’ambiente.

Il costo del biglietto d’ingresso è di € 10,00 fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: artevivaassociazione@gmail.com.