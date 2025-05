GROTTAMMARE – Si sono svolte sabato 8 marzo le selezioni territoriali di OliCyber, le Olimpiadi Italiane di Cybersecurity, competizione nazionale a cui l’Istituto Fazzini-Mercantini partecipa con impegno ogni anno.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto in questa edizione: Nicolò Marotta, studente della classe 4BINF, si è qualificato per la finale nazionale che si terrà a Salerno, risultando l’unico rappresentante ammesso dalla Regione Marche.

L’Istituto esprime il proprio orgoglio per il traguardo raggiunto e rivolge a Nicolò un sentito “in bocca al lupo”, certo che saprà onorare al meglio la scuola e la sua regione nella fase conclusiva del prestigioso concorso.

“Sono fiducioso per la finale nazionale considerando che la prova liceale è andata bene, nella prima fase di novembre sono arrivato 19esimo in Italia” – ha dichiarato il giovane Nicolò Marotta, che abbiamo sentito telefonicamente – “La prova consiste nel risolvere esercizi di hacking e crittografia”.

Continueremo a seguire il percorso del giovane Nicolò a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la finale.