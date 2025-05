MARTINSICURO – Era ancora notte quando questa mattina, 9 maggio, una vettura ha preso fuoco lungo la strada statale, nel territorio del Comune di Martinsicuro.

Sembrerebbe, da prime informazioni, che la vettura fosse stata abbandonata e il proprietario non fosse lì presente. Sul posto per la messa in sicurezza del veicolo e della zona i Vigili del Fuoco. Seguiranno eventuali aggiornamenti