San Benedetto del Tronto – In un’atmosfera ovattata, sospesa tra suono e silenzio, si è svolta presso la Palestra One Club un’esperienza fuori dal comune: una seduta di Campane Tibetane, antica pratica meditativa e terapeutica originaria dell’Himalaya.

L’evento, ospitato nella moderna struttura diretta da Gianluca Schiavi e Giorgio Papetti, ha visto la partecipazione del maestro Reiki Venanzetti Fabrizio e della sua collaboratrice Porzio Laura, che hanno guidato i presenti in un intenso viaggio sonoro e spirituale.

Attraverso l’uso sapiente delle Campane Tibetane, realizzate con una lega di sette metalli, i due conduttori hanno creato un ambiente sonoro capace di stimolare i centri energetici del corpo (chakra), favorendo il rilassamento profondo, l’equilibrio emotivo e un senso di pace interiore.

La seduta si è aperta con una breve introduzione sui benefici della sound healing therapy, disciplina sempre più apprezzata anche in Occidente per i suoi effetti positivi su stress, ansia e tensioni fisiche. I partecipanti, distesi su tappetini in un ambiente raccolto e rilassante, si sono lasciati avvolgere dal suono profondo e armonico delle campane, sperimentando sensazioni di leggerezza e benessere.

L’incontro rientra nella programmazione dedicata al benessere olistico della palestra One Club, realtà in continua evoluzione che punta a offrire percorsi integrati di salute, movimento e consapevolezza.