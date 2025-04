RIPATRANSONE – La Banca di Ripatransone e del Fermano ha ottenuto la certificazione di Garanzia d’Origine (Go) per l’anno 2024, attestando che il 100% dell’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili. Questa certificazione, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), rappresenta un passo significativo nel percorso della Banca verso la sostenibilità ambientale. L’annullamento dei certificati Go presso il Gse garantisce la corrispondenza tra l’energia consumata e quella prodotta da fonti rinnovabili, impedendone la rivendita e confermando l’impegno concreto dell’istituto.

“Si tratta di un ulteriore traguardo – ha detto il Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti – che arriva subito dopo il certificato ‘Impatto Zero’ da Bcc Energia e LifeGate, che certificò la compensazione di 7,68 tonnellate di CO₂ generate dai consumi di gas metano sempre nel 2024, attraverso l’acquisto di crediti di carbonio legati a progetti di agricoltura sostenibile, distribuzione di stufe efficienti e accesso all’acqua potabile in diversi Paesi”.

L’azione di progressiva riduzione del proprio impatto ambientale è sostenuta anche dall’adesione al Consorzio Bcc Energia, che ha permesso alla Banca di utilizzare esclusivamente energia verde, selezionando fornitori in grado di certificare l’origine rinnovabile dell’energia. Inoltre, l’istituto partecipa attivamente a iniziative di sensibilizzazione come “M’Illumino di Meno”, promossa da Rai Radio2 e Caterpillar, spegnendo luci e dispositivi non indispensabili nelle proprie filiali per promuovere il risparmio energetico e stili di vita sostenibili.

“Queste iniziative – conclude il Direttore Generale Vito Verdecchia – rispondono a una visione orientata a guidare un’evoluzione sostenibile e attenta all’inclusione sociale, con l’obiettivo di accompagnare le comunità locali verso un futuro più verde e solidale”.