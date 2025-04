GIULIANOVA – Oggi pomeriggio, 21 aprile, intorno alle ore 14.40, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio e il supporto di un’autobotte e l’autoscala, inviate sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta in Via Veneto a Giulianova, per l’incendio di un sottotetto di un fabbricato di civile abitazione.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il sottotetto dell’edificio a due piani fuori terra, dotato di strutture in legno e hanno spento l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme ai piani abitati. Nei locali del sottotetto, in cui erano depositati arredi, suppellettili e materiali combustibili vari, si è sviluppato un notevole volume di fuoco che ha reso complesse le operazioni di spegnimento e ha provocato il crollo di una parte della copertura.

I quattro appartamenti, posti ai piani terra e primo, pur non raggiunti dalle fiamme, sono stati temporaneamente evacuati. L’incendio ha interessato una superficie di circa 70 metri quadrati dei locali del sottotetto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Giulianova per le attività di propria competenza.