ASCOLI PICENO – Giovedì 10 aprile, presso la sala dei Salvi dello storico Palazzo dei Capitani, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto Scuola sostenuto da Fondazione Conad Ets, “Pagine di legalità” con Pietro Grasso e la partecipazione straordinaria di Pif.

Insieme a oltre 70.000 studenti e insegnanti collegati in live streaming da tutta Italia, Conad Adriatico sostiene il Programma Scuola 2024-2025 di Fondazione Conad Ets, coinvolgendo 70 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno, in collaborazione con Fondazione Scintille di Futuro e Unisona. Un confronto intenso, partecipato e ricco di stimoli ha chiuso oggi il percorso formativo “Pagine di legalità”, costruito per aiutare docenti e studenti a riconoscere e comprendere le trasformazioni profonde della criminalità organizzata, sempre più mimetica e capace di infiltrarsi nei circuiti legali, anche attraverso le nuove tecnologie e i canali digitali.

Protagonista dell’incontro è stato Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia e oggi Presidente di Fondazione Scintille di Futuro, che ha risposto alle domande degli studenti, stimolandoli a riflettere sulle forme attuali della criminalità organizzata e sull’importanza dell’impegno civile quotidiano. Con lui, in collegamento, anche Rosy Bindi, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, e Pif, regista, attore e da sempre voce libera nella battaglia contro le mafie. Ha preso parte all’evento anche Alessio Pasquini, Direttore della Fondazione Scintille di Futuro, che ha contribuito ad approfondire i contenuti dell’iniziativa, richiamando l’impegno della Fondazione nel promuovere percorsi educativi rivolti alle scuole, come Scuola Onlife, dedicato alla cittadinanza digitale, che mira a fornire strumenti a docenti e studenti per affrontare le sfide della digitalizzazione.

Il progetto “Pagine di legalità” è stato costruito in più fasi, con una formazione dedicata ai docenti articolata in incontri, materiali di approfondimento e attività da proporre in aula, per preparare gli studenti a partecipare con consapevolezza all’evento conclusivo. Un percorso educativo pensato non solo per informare, ma per stimolare pensiero critico, senso civico e responsabilità collettiva. Durante la mattinata, presso il Palazzo Capitani sono intervenuti in presenza il Sindaco Marco Fioravanti, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, il referente Libera di Ascoli Piceno, Tonino Sofia, e Lucia Grandoni, Direttore sviluppo di Conad Adriatico, che hanno evidenziato l’importanza di sensibilizzare i giovani su temi così rilevanti.

“Offrire occasioni di confronto autentico e crescita culturale su temi cosi rilevanti è per noi un impegno che sentiamo profondamente – ha dichiarato Lucia Grandoni, Direttrice Sviluppo, Patrimonio e Centri Commerciali di Conad Adriatico – sostenere questo progetto insieme a Fondazione Conad Ets e Fondazione Scintille di Futuro significa credere in un’educazione che guarda al futuro dei nostri ragazzi, formandoli come cittadini consapevoli, capaci di scegliere e difendere ogni giorno i valori della legalità. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo percorso formativo, che si conclude oggi con un momento di straordinario valore educativo. Un ringraziamenti speciale Presidente Grasso, por aver saputo parlare ai ragazzi con passione, esperinza e verta, rendendo questo appuntamento un’esperienza cantaro significativa per tutti.”

“siamo estremamente orgogliosi di sostenere un’iniziativa che non solo contribuisce a educare i giovani a riconoscere e contrastare ogni forma di mafia, ma i incoraggia anche a sviluppare una consapevolezza critica e un impegno concreto nella difesa colla legalità – ha affermato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS -. Siamo fermamente convinti che l’educazione alla legalità rappresenti una base fondamentale per la costruzione di una società più giusta e consapevole. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Grasso e alla sua Fondazione Scintille di futuro, per lo straordinario lavoro di sensibili razione e per /’incessante impegno nel formare le nuove generazioni su uno dei temi più cruciali per il nostro Paese. La loro de dizione ci invita a rinnovare i nosto supporto a questo percorso virtuoso di crescita e formazione civica per i giovani” – ha concluso Alfieri.

Conad Adriatico da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, in progetti come “Scrittori di Classe Conad” per accendere la passione per la lettura, fino a “Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il i sostegno agli studenti e alle istituzioni educative. Dal 2022 Conad Adriatico sostiene il Progetto Scuola della Fondazione Conad ETS, un programma di formazione che offre agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni.

Conad Adriatico è una delle cinque cooperative associata al Consorzio nazionale Conad, presente in 5 importanti Regioni della dorsale adriatica: Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata oltre che in Albania e nel Kosovo.