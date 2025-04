SAN BENEDETTO – Un nuovo dipinto andrà ad arricchire il patrimonio artistico della chiesa di Sant’Antonio di Padova a San Benedetto.

Si tratta di “Ecce Homo“, l’ultima opera del pittore Elvis Spadoni, donata alla parrocchia in memoria di Padre Lauro Carbonari e destinata alla sacrestia della chiesa, luogo in cui i sacerdoti si preparano alla celebrazione eucaristica, che sarà presentata ufficialmente mercoledì 9 aprile, alle ore 18,45, durante un evento cui, oltre all’autore, interverrà anche il parroco, Padre Massimo Massimi.

Il dipinto raffigura Gesù nel momento in cui, durante il processo, viene mostrato al popolo da Pilato con la celebre espressione “Ecce Homo”. Nel rispetto dell’iconografia classica, Spadoni, in quest’opera dalla grande forza visiva e profondità teologica, rappresenta Cristo con la clamide rossa, la corona di spine e la canna, simboli della sua “regalità derisa”, ma, nella lettura dell’artista, questa derisione si trasforma in profezia: Gesù appare come un re autentico, forte, consapevole, che accetta il suo destino con dignità e potere silenzioso. Il mantello rosso domina la scena: ampio, ricco, barocco, contrasta con la semplicità della figura e richiama il legame tra il gesto liturgico e il mistero sacro. Il quadro è nato da una ricerca avviata nel 2017 nell’ambito di una mostra all’Eremo di Camaldoli sul simbolismo del mantello nella Bibbia e oggi, grazie alla generosità del donatore e all’impegno della comunità, ha trovato dimora in un luogo dove la liturgia incontra l’arte e l’arte si fa annuncio e portavoce di spiritualità.

“Voglio dipingere un re povero, ma anche mostrare la forza di Dio che resiste alla violenza umana – ha spiegato Spadoni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione dell’opera.