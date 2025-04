OFFIDA- Chiuso il sipario della nuova edizione, dopo alcuni anni di sospensione, culminata con la serata finale di domenica 30 Marzo 2025 nella splendida location del Teatro Serpente Aureo di Offida. Grande emozione per i giovani artisti partecipanti, amplificata dalla presenza in sala delle telecamere con regia televisiva; conduttore l’impeccabile e divertente Luca Sestili.

In un teatro pienissimo e con un’acustica perfetta, lo spettacolo è iniziato con un emozionante tributo ad Alex Baroni da parte del cantante toscano ospite Walter Sterbini, direttamente da “The Voice Senior”, applauditissimo per il brano “Cambiare” e per l’interpretazione della canzone “Ultimamente”. A lui Enzo Spinozzi ha consegnato il “Premio Eccellenza Artistica.

Altra performance, non in gara, quella del giovanissimo offidano Tommaso Maria Baldini di appena 11 anni. Si è proseguito con le varie citazioni di tutti i talenti che hanno avuto successo passando prima sul palco del Premio Alex Baroni a partire da Linda, 3^ a Sanremo 2004, al duo PiQuadro Sanremo 2007, ad Antonio Maggio vincitore Sanremo giovani 2013, a Giada Agasucci protagonista ad Amici 2014, a Gianluca Ginoble del fantastico Trio “Il Volo”, protagonisti di grandissimi successi internazionali, fino ai giovanissimi protagonisti della trasmissione Rai “Ti lascio una canzone” nel 2015, all’amico Daniele Incicco e i ragazzi della “Rua”, tanti live, Amici 2016, Sanremo giovani 2017 e 2019, fino a Kimono X Factor; tutto confermato dalle immagini che scorrevano nel maxi schermo

Apprezzatissima la performance di Bianca, ospite offidana che ha stregato il pubblico con uno speciale medley appositamente preparato per l’occasione; altra esibizione di grande impatto quella del cantautore partenopeo Sasà Ray, vincitore della prima edizione del Festival nel 1996 nonché selezionatore per Mediaset, che ha eseguito un toccante quanto gradito tributo alla canzone napoletana. A lui è andato un premio di “Eccellenza Artistica”.

Premiato anche il sambenedettese Roberto Pagnanelli, frontman dei Regina, con un tributo ai fantastici Queen. Per lui il “Premio Eccellenza Artistica” del territorio e per la band il “Premio Cover Mania 2025”.

In Giuria, oltre al fondatore e direttore artistico Enzo Spinozzi e all’assessora del Comune di Offida Marica Cataldi, altri 8 personaggi esperti del settore musicale tra musicisti, insegnanti, cantanti e critici.

Super ospite a grande richiesta, il comico romano Claudio Sciara, vincitore del Premio Alberto Sordi, del Cabaret Amore Mio di Grottammare e di tanti altri importanti premi nazionali, che ha saputo coinvolgere e fatto divertire il pubblico con tante argute e pungenti battute alternate ai suoi caratteristici silenzi. A lui è stato assegnato il Premio per la comicità “Ridendo & scherzando 2025” – “L’officina della risata”, per la Sezione omonima, direttamente dalle mani del presidente Spinozzi.

Altra ”chicca” della serata è stata la fantastica performance di ballo caraibico della giovanissima e bellissima Aurora Polidori, fresca vincitrice del titolo regionale abruzzese di balli caraibici.

“Vincitore Assoluto” del Premio Alex Baroni 2025 , con parere pressoché unanime della qualificatissima Giuria, il reatino Desio, alias Mattia Latini, con una bella esibizione del suo inedito “Non è poi tutto sbagliato”; Desio rileva lo “scettro” direttamente dalla band X-Giove, vincitrice assoluta nella edizione precedente.

2° assoluto “Premio della critica ” al bravissimo Alessandro Balestri, che arriva da Sassuolo, con il suo bell’inedito “In un attimo” per il quale gli è stato anche consegnato un ulteriore “Premio Social” per il maggior numero di “like” ottenuti nella propria esibizione pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook del Festival.

3° assoluto “Premio Giuria ” alla cesenate Gloria Galassi con un altro inedito dal titolo “”Ci penso io al domani”;

4° posto parimerito con una differenza di soli 11 voti dal primo classificato , il modenese Mat, alias Alex Mattiello, con il suo inedito “Come sassi” ottimamente eseguito in acustico, e Samuel Maroni, di Ripatransone con il suo apprezzatissimo brano “Vertigini” con una menzione speciale della giuria per il suo interessante testo come per il pesarese Freedom con il suo bellissimo inedito “Sara”



1^ nella categoria “Interpreti Cover ” la talentuosa santegidiese Manè, alias Marika Nespeca, con una bellissima interpretazione del brano di Giorgia “La cura per me”;

2^ classificata nella categoria “Cover ” la neretese Chiara Scataglia, con una emozionante esibizione del brano “Giudizi universali” di Samuele Bersani;

3^ classificata l’ascolana Camilla Palmisano con una intensa esibizione del brano “Cronaca” di Luna,

Talento straordinario anche nella categoria “Giovanissimi”, vince meritatamente la quindicenne Veronika, alias Veronica Gabrielli, con il brano “Die with a smile” di Lady Gaga e Bruno Mars”; a seguire l’offidana quattordicenne Dalila Pierantozzi con l’esibizione del brano “Voilà” di Barbara Pravi e l’aquilano Raffaele Restaino che ha cantato “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni.

Sul palco è intervenuta anche l’assessora Cataldi complimentandosi per l’elevato livello di preparazione dei giovani in gara e per la professionale quanto ottima organizzazione generale che ha dato l’opportunità di far conoscere il Borgo di Offida a molti artisti ; un ringraziamento speciale va quindi a tutta l’Amministrazione Comunale e al Sindaco di Offida, ma anche a tutte le Aziende Sponsor, ai Partner tecnici, ai Media partner, a tutti i tecnici audio, luci e video che rendono possibili queste fantastiche esperienze; un grazie speciale anche a tutti i collaboratori con il loro fondamentale apporto.

Giovedì 3 Aprile alle 21,00 su RadioStudioErre.it è stata trasmessa una diretta con i protagonisti e i brani finalisti del Premio Alex Baroni, che poi saranno inseriti nel Cd Compilation 2025 per la realizzazione.