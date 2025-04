MARCHE – Dopo la promozione in Serie A avvenuta poche settimane fa la società sambenedettese continua a regalare soddisfazioni in ben tre settori diversi andando a conquistare trenta podi regionali. Partendo dalla ginnastica Ritmica per poi passare all’artistica Maschile e Femminile gli atleti ed atlete hanno dimostrato grande valore e determinazione confermando ancora una volta l’importanza di questa realtà sportiva a livello territoriale. Oltre alle tante conferme da parte del settore Femminile (dove si sono confrontate oltre 500 ginnaste provenienti da tutta la regione) vi sono state anche delle sorprese da parte del settore Ritmica dove le giovani atlete alla loro prima esperienza competitiva sono tornate a casa con un bellissimo argento.

Ecco i risultati

SILVER:

ARTISTICA FEMMINILE

LA3 BASE

Allieve 1

– Maria Luce Fanesi 1 classificata

– Valentina Bonamassa 30 classificata

Allieve 2

– Arianna Massi 2 classificata

– Mya Mascitti 3 classificata

– Summer Narasy Di Stanislao 5 classificata

Allieve 3

– Julie Vinotti 1 classificata

– Silvia Maurizi 2 classificata

– Martina D’ignazi 3 classificata

– Elisa Mazzagufo 4 classificata

– Elisa D’ignazi 5 classificata

– Matilde Di Gaetano 8 classificata

– Sofia Campagnani 14 classificata

Allieve 4

– Susanna Alesiani 1 classificata

– Madalina Morari 2 classificata

– Cloe Di Stanislao 3 classificata

– Matilde Franceschetti 4 classificata

– Chiaraluce Fioravanti 5 classificata

– Viola Bagalini 17 classificata

Allieve 5

– Mia Alteri 1 clasificata

– Kate Lancioni 2 classificata

– Gloria Gabrielli 3 classificata

Junior 1

– Lisa Feliziani 2 classificata

Junior 2

– Melian Lampa 1 classificata

– Elektra Giacomantonio 2 classificata

Senior 1

– Francesca Amabili 1 classificata

– Chiara Baldini 2 classificata

– Martina Chiara La Naia 3 classificata

LA3 AVANZATO

Allieve 5

– Aurora Panzarino 1 classificata

– Sofia De Ruvo Carpoca 2 classificata

– Lidia De Simone 3 classificata

LB3 AVANZATO

Junior 1

– Bianca Perrone 2 classificata

LC3 BASE:

Senior 2

– Rachele Citeroni 1 classificata

– Valentina Castelli 2 classificata

LD3 BASE:

Senior 2

– Chiara Kuci 2 classifica

LD BASE:

Junior 1

– Arianna Albano 2 classificata

ECCELLENZA LE3 AVANZATO

– squadra Junior/Senior 2 classificata

ARTISTICA MASCHILE

LB Allievo 3

– Giona Santori 8 classificato

GOLD:

Allieva 1

– Ludovica Amadio 1 classificata

Allieve 2

– Cloe Caioni 1 classificata

– Elisa Saraci 4 classificata

– Alice Pistacchi 6 classificata

Allieva 3

– Emma Abzova 1 classificata

RITMICA:

LA1

Allieva 1

– Vittoria Sgattoni 5 classificata

Allieve 3

– Giada Fanno 2 classificata

– Silvia Marcattilii 4 classificata

La società ringrazia tutto lo staff ed i tecnici che hanno preparato ed accompagnato tutti gli atleti in gara: Jessica Mattoni, Joëlle Mattoni, Alina Artene e Jean Michael Mattoni, gli sponsor Youth d’Élite, Keramikè, Nel Design e Meccanica DP per il sostegno fornito in questo anno pieno di soddisfazioni e tutti gli atleti che hanno partecipato a queste competizioni e le famiglie che li accompagnano in questa avventura sportiva.