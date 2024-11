San Benedetto, il Consiglio si infiamma ancor prima di cominciare. De Vecchis: “Appello con 7′ di ritardo per aspettare un consigliere, è vergognoso”

SAN BENEDETTO – Il consiglio comunale inizia con 5 minuti di ritardo e l’opposizione non ci sta. Mozione d’ordine del consigliere Giorgio De Vecchis: “Presidente e segretario generale, vi ricordo che voi siete garanti della correttezza del Consiglio comunale, l’appello è stato fatto alle 9.07 per aspettare un consigliere di maggioranza. Il mancato rispetto delle regole è una cosa grave, è rappresentativo dello stato di questa maggioranza che se fora una gomma o gli prende un raffreddore il consiglio non ha il numero legale. L’appello deve essere fatto tassativamente alle 9, e lei presidente non l’ha fatto quindi questo consiglio dovrebbe essere nullo. E’ uno sfregio nei confronti del comune, è vergognoso”.

Pasqualino Piunti: “Se noi siamo chiamati a governare e a far rispettare le regole, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. Il segretario generale, ci parla di 5 minuti di ritardo come se fosse una cosa normale. L’imprevisto fa parte di una situazione che una maggioranza risicata quale siete non può permettersi di far passare inosservata. Sentirsi dire che in tutti i comuni succede che si può sforare non è accettabile, con me non è mai successo che l’appello fosse fatto in ritardo per aspettare un consigliere. La città deve sapere che questo consiglio non è iniziato in maniera regolare”.