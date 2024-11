SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta prendendo il via in questi giorni la campagna “Orange the World”, promossa dal Soroptimist club di Ascoli Piceno, nel mese in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Varie le iniziative e le azioni di sensibilizzazione in raccordo con le istituzioni e le Forze dell’Ordine.

Ritorna l’iniziativa che coinvolge le farmacie del territorio, che distribuiranno buste e shoppers, su cui è stampato un invito rivolto alle donne di ogni età a denunciare ogni forma di violenza. Hanno già aderito una quindicina di farmacie tra Ascoli e San Benedetto, mentre altre si stanno attivando. A San Benedetto, hanno intanto aderito la farmacia Angelini sul lungomare nord e la farmacia Olivieri nel centro commerciale La Fontana.

Con l’iniziativa “Accendiamo la città contro la violenza di genere” il Soroptimist colorerà di arancione diversi luoghi e monumenti dal 24 novembre al 10 dicembre. A San Benedetto, da domenica 24 novembre, saranno illuminati il Monumento al Pescatore e il teatro Concordia. Saranno illuminate di arancione anche le due caserme dei Carabinieri di Ascoli e San Benedetto, dove, grazie al Soroptimist, sono presenti due aule di ascolto protetto per le donne vittime di violenza, realizzate nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé”, in base a un protocollo d’intesa con il Comando Generale dell’Arma.

“Ringrazio la direzione di Pfizer Italia, perché con l’adesione alla campagna Orange the World viene dato un significativo segnale di attenzione, anche da parte delle imprese, al tema del contrasto alla violenza di genere, che va affrontato a tutti i livelli, anche nel contesto del mondo del lavoro – ha osservato la presidente del Soroptimist, Romina Pica.