ASCOLI PICENO – Nella serata di ieri, 19 novembre, l’allenatore Remo Orsini è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in zona Porta Romana. In particolare, l’uomo è stato investito da un suv mentre faceva jogging. Nell’impatto, molto violento, il parabrezza della vettura è rimasto sfondato e Orsini è stato sbalzato per terra.

Sono stati i passanti ad allertare i soccorsi, prontamente giunti dal Mazzoni per trasportarlo in ospedale in condizioni gravi, in codice rosso. Lì i medici lo hanno tenuto in coma farmacologico in attesa del trasferimento in eliambulanza al Trauma Center del Torrette di Ancona.

La vittima non è stata subito riconosciuta perché non aveva con sé i documenti. L’identificazione è avvenuta tramite una chiamata della moglie al suo cellulare, non vedendolo rientrare a casa, dispositivo in custodia delle forze dell’ordine.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.