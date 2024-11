GROTTAMMARE – Nella mattinata di oggi, 20 novembre, intorno alle ore 09, si è verificato un sinistro stradale sul ponte del Tesino a ridosso della rotatoria. Si tratta di un tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte 4 vetture.

Per le operazioni di intervento e rilievi il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso, con deviazione della circolazione sulla strada statale. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e Polizia Locale di Grottammare.

Le cause dell’incidente attualmente al vaglio sono: la mancata precedenza, una guida distratta o una distanza di sicurezza non idonea per arrestare la vettura, prevedendo il comportamento del conducente che ci precede. Date le dinamiche e il contesto in cui il tamponamento si è verificato, cioè a ridosso della rotatoria, le forze dell’ordine rendono noto che le principali cause di impatto sono proprio le suddette.

Non ci sarebbero feriti gravi.