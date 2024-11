SAN BENEDETTO – Venerdì 22 novembre la sala consiliare del Municipio si farà teatro per un evento musicale dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.

Alle ore 18 del giorno dedicato appunto alla Santa, lo spazio al piano terra della sede municipale ospiterà gli allievi dell’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” che si esibiranno in una serie di pezzi a cavallo tra la musica classica e la musica pop.

L’appuntamento vuol celebrare la Santa patrona, ma anche essere un’occasione per festeggiare l’avvio di un nuovo momento storico per l’Istituzione “Vivaldi” che, oltre a vantare un’offerta formativa di altissimo profilo in qualità di accademia musicale, si afferma come punto di riferimento del territorio con eventi e spettacoli organizzati in collaborazione con le diverse realtà culturali, sambenedettesi e no.

Il programma della serata, come anticipato, prevede una commistione di generi, eseguiti dagli allievi dei diversi indirizzi dell’Istituzione, oltre ad alcuni arrangiamenti originali, curati dal personale docente del “Vivaldi”. Per quest’anno, inoltre, i musicisti del Vivaldi saranno affiancati dai giovanissimi allievi di clarinetto della scuola secondaria di I grado “Curzi”.