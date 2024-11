FERMO – Brutto episodio di violenza sul lungomare di Fermo, vittima una ragazza minorenne e minorenni sono tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, un ragazzo ha istigato due coetanee ad aggredire la sua ex, dopo la fine della loro relazione. Così, nel mese di giugno, la ragazza è stata aggredita fisicamente dalle due, trattenuta da una e presa a schiaffi dall’altra.

La vittima, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, ha esposto la sua denuncia ai Carabinieri che hanno avviato l’attività investigativa. Questa conclusasi con l’identificazione dei tre aggressori. Scattata la denuncia per il ragazzo e per la giovane che si è direttamente resa responsabile degli atti di violenza. Si specifica che la seconda minorenne non è imputabile perché minore di 14 anni.