MONTEMARCIANO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18 di oggi, 10 luglio, in via Lungomare, a Marina di Montemarciano per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e una persona in bicicletta.

La squadra VVF sul posto ha sbloccato la portiera di una delle vetture, per consentire alla persona di poter scendere dal veicolo dopo che era già stata assistita dal personale del 118, e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Rimasta ferita anche la persona in bicicletta.

Intervenuti i carabinieri per i rilievi.