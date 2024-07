SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo appuntamento con la rassegna letteraria “Un libro, tre libri”, che si svolge ogni giovedì di luglio e agosto allo Chalet Brasil di San Benedetto, concessione numero 39 (Viale Marconi 43), con scrittori sambenedettesi e dell’area della Riviera delle Palme. L’11 luglio sarà la volta della scrittrice Nuela Celli, che alle ore 21,15 presenterà “Il giallo della sonnambula sui tetti”, edito dalla Fratelli Frilli Editori. Presenterà la serata Romina Celani.

L’autrice ci parlerà di un giallo atipico, carico di suspense. Un crimine sta per essere commesso, ma le cose non stanno andando come progettato. La protagonista, Elga Tornabuoni, dovrà fare i conti con degli imprevisti inquietanti. La storia si dipana in una Bologna sapientemente raccontata tra scorci suggestivi e tappe enogastronomiche.

Nel corso della presentazione Nuela Celli parlerà anche di altri tre libri che l’hanno influenzata o di cui comunque consiglia la lettura. La rassegna proseguirà successivamente, dopo l’evento iniziale con la presentazione del libro di Pier Paolo Flammini (organizzatore della rassegna), con le opere di Lucilio Santoni (18 luglio), Brevevita Letters (25 luglio), Eliana Enne e Christine A., Antonella Roncarolo, Simone Di Cola e Giovanni Rossi, più un appuntamento a sorpresa a ridosso di Ferragosto.

Ingresso libero, per informazioni 3289519554.