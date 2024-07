GROTTAMMARE – I fratelli Sara e Simone Marconi, alla guida del ristorante Attico sul mare, sono pronti ad inaugurare una nuova fase del loro lavoro iniziato nel 2001, premiato di recente con l’inserimento tra le novità del 2024 per la guida Michelin. Riconoscimento che va ad aggiungersi alla rosa di premi che annovera, tra gli altri, 2 forchette per il Gambero Rosso e l’inserimento in guida per Identità Golose.

Amore per il territorio, ingredienti d’eccellenza impiegati per creare nuove combinazioni, riduzione degli sprechi, sartorialità sono le parole chiave di questa fase di “rinnovamento” e crescita.

Situato nella splendida cittadina di Grottammare, altrimenti conosciuta come Perla dell’Adriatico, Attico sul mare è divenuto un luogo che nel tempo ha fatto da spettatore e cornice a proposte di matrimonio, celebrazione di anniversari, compleanni speciali e cene tra amici. In tal senso, la scelta di trasformarsi è stata un passaggio coraggioso, ma necessario, per portare Attico sul mare in una fase più matura della sua vita.

Il cambio d’abito ha i suoi effetti maggiori sul design del luogo – complice l’aiuto dell’amico Luca Troiani – e sull’offerta gastronomica. Per la ridefinizione degli ambienti, si è optato per una scelta di colori legati al mare e ai suoi momenti: dai colori pastello del tramonto, a quelli più tenui della prima mattina, cercando di andare oltre le aspettative dei clienti.

Il menu, invece, ha previsto la scelta di stile che predilige ricette classiche locali con creazioni inedite dello chef. Consigliata in chiusura pasto la torta all’alchermes con crema pasticceria e al cioccolato, assemblata in sala davanti al cliente.

A rimanere immutata è la magnifica vista sul mare.