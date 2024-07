MONTEMARCIANO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 di ieri, 8 luglio, in località Cassiano per l’incendio di un’autovettura che ha coinvolto anche il campo di grano mietuto adiacente la strada.

Sul posto le squadre VVF di Jesi e Ancona hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto la vettura, e contemporaneamente anche l’incendio del campo di stoppie, bruciato per quasi un ettaro.

L’intera area è stata bonificata e messa in sicurezza.