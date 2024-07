MONTEPRANDONE – Venerdì 12 luglio, in piazza dell’Unità a Centobuchi, l’associazione sportiva dilettantistica Étoile presenta il saggio di fine anno della scuola di danza.

Sono 50 gli allievi e le allieve, dai 4 ai 40 anni, della scuola monteprandonese attiva da oltre 20 anni sul territorio, che si esibiranno in uno spettacolo unico.

Dai più piccoli ai più grandi, gli allievi daranno vita ad uno spettacolo di danza classica, moderna, contemporanea, con la novità dell’hip hop in coreografie create dalla maestra Paola Spinozzi (per classica, moderna e contemporanea) e dall’insegnate Luca Lo Iacono (per lhip hop).

L’evento ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21.

Ricordiamo che la Asd Étoile ha sede in via 25 aprile 15 a Centobuchi. Le iscrizioni per l’anno 2024/2025 partiranno dal 1° settembre, mentre le lezioni inizieranno il 15 settembre. Per info e contatti telefonare al numero 3478730125.