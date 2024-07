A distanza di poco più di un anno dal superamento del concorso di Procuratore dello Stato la cuprense dott.ssa Elisa Gerdevic vince anche il concorso in Magistratura ordinaria. Il primo luglio 2024, dopo aver conseguito la complessa prova orale, si è dunque concluso il suo percorso per diventare Magistrato. Il doppio titolo di Procuratore dello Stato e Magistrato ordinario è un traguardo che è stato conseguito nello stesso anno solo da una ventina di candidati in tutta Italia.

Le prove scritte di entrambi i concorsi si sono tenuti tra luglio e settembre 2022, successivamente, a giugno 2023 la Dott.ssa Gerdevic è diventata Procuratore dello Stato e qualche giorno fa ha vinto anche il Concorso in Magistratura. L’ottimo risultato raggiunto sia alle prove scritte sia alla prova orale ha ripagato tutti gli sforzi degli ultimi anni.

Oggi la dott.ssa Gerdevic collabora a Roma anche per uno dei più importanti corsi per la preparazione al concorso in Magistratura ordinaria e al concorso per Referendario Tar. Inoltre è cultrice della materia in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata.

Dichiara Gerdevic: “Sono orgogliosa di aver raggiunto questo obiettivo così importante e mi impegnerò al massimo per onorare il ruolo che andrò a rivestire”.