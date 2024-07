Con l’arrivo delle tanto attese ferie estive, per molti giunge anche il momento di mettersi in viaggio verso mete desiderate. Che si tratti di una rilassante vacanza al mare, di una rigenerante fuga in montagna o di una visita culturale in qualche affascinante città d’arte, l’importante è staccare.

Tuttavia, i lunghi tragitti, siano in treno, in auto, in aereo o in nave, possono facilmente trasformarsi in un’esperienza noiosa e stancante. Esistono però numerosi accorgimenti che possono rendere più piacevoli queste ore di viaggio, garantendo comfort e intrattenimento per tutta la durata del percorso. Eccone alcune cose a cui pensare prima di partire per allontanare la possibilità di fastidi e noia durante il percorso.

Comfort al primo posto

Scomodità e antipatici sintomi possono trasformare il viaggio in un vero incubo. Per scongiurare questa eventualità, ci sono alcune circostanze alla quale è fondamentale pensare prima di partire. Prima di tutto, quale sarà il mezzo utilizzato? Se si tratta di un mezzo pubblico, quasi sicuramente non si avrà la possibilità di sedere particolarmente comodi, per questo pensare di portare con sé un cuscino ergonomico da viaggio può essere una soluzione salvifica.

Sempre a proposito di comfort su questi mezzi, l’aria condizionata spesso è impostata a temperature molto basse e questo, con il passare delle ore, può essere deleterio. Per ovviare al problema, è bene portare con sé un indumento leggero che possa essere usato per coprirsi in caso di necessità: basta un foulard o un pullover leggero, non c’è bisogno di appesantire il bagaglio.

Ricordarsi del proprio benessere

Parlando di aria condizionata, chi soffre di allergie potrebbe non avere vita facile, i filtri dell’aria spesso spostano una grande quantità di particelle e allergeni, perciò, se non si vuole passare tutto il viaggio a starnutire e lacrimare, è importante ricordarsi i propri antistaminici e una scorta di fazzoletti da usare all’occorrenza.

Allo stesso modo, i fumatori potrebbero trovarsi a disagio a passare tante ore senza la possibilità di fumare una sigaretta, ci sono però delle alternative per ovviare al problema. Prendendo come esempio la più recente, sono arrivati i sacchetti di nicotina anche in Italia, una soluzione che sta riscuotendo non poco successo nel nostro paese e che in questo caso potrebbe essere particolarmente apprezzata. Si tratta infatti di un’opzione pratica e discreta, che permette di mantenere il proprio comfort senza il bisogno di fermarsi per una pausa sigaretta o di disturbare gli altri durante il viaggio.

Infine, chi è sensibile ai movimenti del mezzo di trasporto, può trovare utile portare con sé delle gomme da masticare per contrastare la nausea, in caso si dovessero presentare strade tortuose o mareggiate possono rivelarsi un valido aiuto.

Libri e musica ma senza appesantire il bagaglio

Per concludere, uno dei principali dilemmi per chi affronta un lungo viaggio è capire come intrattenersi senza dover portare con sé un carico eccessivo. Fortunatamente, grazie alla tecnologia moderna, è possibile avere a disposizione una vasta gamma di contenuti senza sovraccaricare il bagaglio.

Gli ebook reader, ad esempio, permettono di avere con sé in pochissimo spazio (il volume di un libricino) centinaia di libri in un unico dispositivo leggero e compatto. Ugualmente interessanti sono gli audiolibri, un mercato in crescita che appassiona sempre più italiani, un’alternativa per chi preferisce ascoltare piuttosto che leggere, soprattutto nei casi di sensibilità al movimento dei mezzi di trasporto menzionati precedentemente.

Ultimo, ma non per importanza, le app di streaming musicale e video consentono di avere a disposizione ore e ore di intrattenimento, rendendo possibile ascoltare musica, guardare film e serie TV senza dover trasportare supporti fisici.