MARTINSICURO – La Rassegna Organistica Abruzzo Organ Festival 2024 prosegue con i suoi eventi a Martinsicuro con un ospite d’eccezione, il M° Thorsten Alhrich, organista tedesco presso la prestigiosa Chiesa dei santi Cosmae et Damiani a Stade, luogo dove si è esibito Vincent Lübeck, compositore e organista che nel 1675 divenne titolare dell’organo della stessa chiesa. Lübeck è noto come uno dei padri della musica Bachiana.

Alhrich si esibirà presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, il prossimo 5 luglio alle ore 21,00.

“Il M° Thorsten Alhrich nasce a Wilhelmshaven in Germania. Ha studiato musica sacra e clavicembalo alla Hochschule für Musik und Theater di Amburgo con Pieter van Dijk e Menno van Delft nella sua carriera ha ricoperto diversi incarichi: come organista: assistente del direttore musicale al St. Petri di Amburgo, dal 2007 al 2014 è stato direttore musicale della Michaeliskirche a Kaltenkirchen, direttore musicale al St. Cyprian und Cornelius a Ganderkesee”. Continua Concetto Di Francesco, uno degli organizzatori e promotori della rassegna organistica “Come organista e clavicembalista ha tenuto concerti in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Norvegia e Polonia.

Nel 2016 ha registrato un CD con opere per organo di Buxtehude, Scheidemann, Leyding, Böhm, Praetorius e Lübeck. Nel 2021/22 ha eseguito tutte le opere per strumenti a tastiera di Jan Pieterszoon Sweelinck in un ciclo di 8 concerti. È membro di numerose giurie ed è stato responsabile di diversi progetti concertistici e didattici sul panorama degli organi storici nella Germania nordoccidentale.

Da marzo 2024 è direttore musicale presso St. Cosmae et Damiani a Stade, dove è collocato l’organo “Schnitger” del 1675”.

L’Organo Monumentale Bevilacqua della Chiesa Sacro Cuore di Gesù, attraverso le magistrali esecuzioni del M° Thorsten Alhrich, offrirà agli ascoltatori un percorso musicale dalle sublimi melodie.