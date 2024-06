MARTINSICURO – Venerdì 28 giugno presso il Martin Padel si è tenuta la prima Sfida Amicale tra il gruppo Padel I Guerrieri e i ragazzi dello Snap.

La sfida amicale ha visto protagoniste cinque squadre per ogni gruppo che si sono sfidate, in un tutti contro tutti, con partite da 30 minuti ognuna. Nei 30 minuti bisognava fare più giochi possibili. Ogni squadra aveva a disposizione dei cambi da fare durante l’evento. Per il gruppo Padel i Guerrieri del presidente Speca Guido il ruolo di direttore tecnico è stato affidato all’Ing. Angelo Capriotti. Mentre per il gruppo Snap la coordinazione è stata affidata a Biocca Paolo nonché creatore del gruppo stesso.

La prima edizione è stata vinta dal gruppo Guerrieri per 212 giochi totali Vs 86 del gruppo Snap. Il prossimo appuntamento sarà per la fine 2024. Ogni sei mesi si scontreranno e il gruppo che vincerà terrà nella propria sede la coppa: questa volta la tengono i ragazzi del gruppo Padel i Guerrieri con molto piacere, in attesa di rimetterla in gioco.

Un grandissimo terzo tempo a suon di birra, porchetta e ciauscolo offerti dal direttore tecnico che ha preso tutto presso la macelleria Piunti di Ripatransone e Grottammare. Si ringraziano Paolo Biocca, Barbara, il Martin Padel e tutti i meravigliosi ragazzi dello Snap. Menzione di cuore ai Guerrieri scesi in campo che non hanno mai perso: Piergentili, Sperati, Piunti, Spinozzi, Alessandrini, Bosco, Allevi, Piergallini, Di Marco, Fatone, Capriotti, Speca, Schiavi, Fontana. È sceso in campo anche il Presidente insieme ad Direttore Tecnico anche se è stato dato spazio ai ragazzi per farli giocare e divertire.