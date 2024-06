CASTELFIDARDO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via Brandoni, per un autocarro finito nel giardino di una casa adiacente la strada.

La squadra di Osimo ha messo in sicurezza il veicolo incidentato e collaborato alla rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.