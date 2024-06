Da oggi disponibile nelle edicole e nelle strutture turistiche del territorio il terzo numero di Riviera Oggi Estate, con tutti gli eventi dal 29 giugno al 5 luglio!

Di seguito i principali appuntamenti della settimana.

Il 29 giugno appuntamento enogastronomico ad Acquaviva Picena (AP) con “Calici in Fortezza” e appuntamento musicale a Servigliano (MC) con il rapper Geolier.

Altro appuntamento di gusto a Cupra Marittima (AP) il 30 giugno con “Concolando” e incontro culturale a San Benedetto con Nicola Gardini.

Dal 1° al 5 luglio, Ascoli Piceno accoglie “La Milanesiana” che prevede tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Luca Barbarossa e molti altri.

Per i buongustai, sagra dei Vincisgrassi a Monte Urano (MC) e Osimo (AN), sagra degli Gnocchi al Rosso Piceno a Ripatransone (AP) e tanti altri gustosi appuntamenti.

Per gli amanti dell’arte, al via la mostra a Senigallia (AN) “Profondo come il mare”, “Vis à Vis” a Macerata e numerose altre esposizioni.