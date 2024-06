SAN BENEDETTO – InterPARES ritorna a San Benedetto del Tronto con la seconda edizione dal 24 al 28 giugno. La summer school promossa dal progetto internazionale InterPARES Trust AI, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, l’Università di Macerata e il Comune di San Benedetto del Tronto, anche per il 2024 si svolge nella Riviera delle Palme, con esperti di archivistica, record managing e gestione documentale venuti da tutto il mondo per partecipare alla 5 giorni dedicata ad approfondimenti sul tema dell’impiego delle nuove tecnologie per la conservazione dell’informazione.

Il corso, interamente gratuito e tenuto in lingua inglese, è riservato a professionisti altamente qualificati del settore e vede quest’anno la partecipazione di circa 40 discenti, tra studenti a pieno titolo e osservatori, oltre a diversi docenti, provenienti da tutto il mondo. Sono infatti presenti esperti da Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Marocco, Nigeria, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e, ovviamente, Italia.

Scopo del corso è quello di proporre ai massimi rappresentanti del settore un’opportunità di confronto sulle teorie emergenti, sulle metodologie e sulle pratiche di lavorazione dell’informazione e, come detto, sull’impiego delle nuove tecnologie per garantire una tenuta affidabile e sicura degli archivi, rendendo di fatto San Benedetto del Tronto la capitale mondiale dell’archivistica per l’intera settimana.