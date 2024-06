CUPRA MARITTIMA – Nella notte tra il 12 ed il 13 giugno una tartaruga marina ha scelto di deporre il nido sulla spiaggia di Cupra Marittima. La segnalazione è giunta all’Ufficio Locale Marittimo di Cupra da una persona che, mentre passeggiava lungo la battigia, ha notato l’evento tanto insolito quanto spettacolare: una tartaruga marina stava deponendo le uova di fronte ai suoi occhi.

La Capitaneria di porto di San Benedetto ha coinvolto il veterinario Nicola Ridolfi della Fondazione Cetacea (con deroga per la gestione dei nidi in Emilia Romagna e Marche) intervenuto sul posto unitamente ai soci Donatella Sordelli e Emidio Scarponi, grazie ai quali è stato possibile individuare il punto esatto di nidificazione.

Il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto si è attivato per mettere in sicurezza il nido, delimitando l’area a circa 6 metri dalla battigia e preservare l’evento straordinario che, si ricorda, non accadeva da anni nella costa marchigiana.

È stato aperto un tavolo di lavoro per il coordinamento delle azioni future a tutela del nido con la Capitaneria di Porto, l’Amministrazione comunale, l’Unità di Ricerca e Didattica dell’Università di Camerino e la Fondazione Cetacea.

Grande merito va alla costanza e all’impegno di decine di volontari della Fondazione Cetacea impegnati nella sorveglianza del nido in maniera continuativa: l’azione dei Tartarwatchers va dal pattugliamento delle spiagge, alla segnalazione di possibili impronte di “mamma tartaruga” fino alla messa in sicurezza dei nidi e sorveglianza fino alla schiusa.

Mentre continua a pieno ritmo l’impegno da parte dei volontari, al fine di poter garantire la maggiore copertura oraria possibile si fa appello a chiunque possa dare disponibilità a coprire i turni di monitoraggio, a contattare, preferibilmente tramite SMS e whatsapp, il numero 388 743 5299.

Il patrimonio di biodiversità del mar Adriatico sarà arricchito ulteriormente nelle prossime settimane quando, man mano, avverrà la schiusa dei nidi e la corsa verso il mare di un vero e proprio esercito di baby tartarughe.